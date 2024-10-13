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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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السيسي: أسبوع القاهرة للمياه منصة دولية متجددة تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجميع الحضور في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، في نسخته السابعة، تحت شعار "المياه والمناخ: بناء مجتمعات قادرة على الصمود"، مؤكداً أنه الحدث السنوي، الذي أصبح منصة دولية متجددة، تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات، وبناء الشراكات ودعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار في مجال إدارة الموارد المائية.

 

وقال “السيسي”، خلال كملته في مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه، لقد كانت هناك إرادة قوية من جانبنا بأن يتم تنظيم هذا الحدث في موعده بالرغم من التحديات الجمة التي يشهدها العالم؛ نظراً لأهمية التباحث في موضوعات إدارة وتنمية الموارد المائية، خاصة في ظل تصاعد أزمة الشح المائى وندرة المياه لأسباب وعوامل طبيعية وبشرية بالإضافة إلى المشروعات العملاقة التي تقام لاستغلال الأنهار الدولية بشكل غيـر مدروس، ودون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية الدولية، وفقاً لمبادئ القانون الدولى للمياه، وما تؤكده من ضرورة الإخطار المسبق، وتبادل المعلومات والتشاور، وإجراء الدراسات اللازمة، وضمان الاحتياجات الأساسية للإنسان، وعدم الإضرار.

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