«ثورة بيضاء في الريف المصري».. مبادرة جديدة لزيادة إنتاج الألبان

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن البروتوكول الثلاثي الموقّع بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الأوقاف يهدف إلى توزيع رؤوس الماشية عالية الإنتاجية على الأسر في قرى مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

يتضمن المشروع توزيع عجل عشار عالي الإنتاجية والإدرار من الألبان، بالإضافة إلى تأمينها في صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، مع توفير الأعلاف اللازمة وماكينة حليب آلية نقالة مزدوجة.

تمويل ميسر

وأوضح سليمان أن وزارتي التضامن والأوقاف تتحملان ثلثي القيمة كمنحة لا ترد، بينما يسهم المستفيد بثلث القيمة مع تمويل ميسر من البنك الزراعي المصري، وذلك وبناءً على توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، يتم إجراء كافة الفحوصات المعملية والبيطرية في المعامل المرجعية للمعاهد البحثية المتخصصة، للتأكد من الحالة الصحية العالية للعجلات والإنتاجية المثلى، بالإضافة إلى فحص الأعلاف لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية.

كما تسهم وزارة الزراعة بتوفير ماكينات الحليب الآلية النقالة وأقساط عالية الجودة لنقل الحليب بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي. يتضح من ذلك دور الدولة في تقديم الدعم اللوجيستي والفني والمالي لصغار المربين.

المتابعات الميدانية

وفي إطار توجيهات الوزيرين بتكثيف المتابعات الميدانية، تم تشكيل لجنة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتعاون مع وزارتي التضامن والأوقاف ومديريات الزراعة والطب البيطري، لمتابعة الحالة الصحية للقطعان الموزعة وتعزيز التوعية والإرشاد للمستفيدين لضمان تحقيق أعلى معدلات إنتاجية، بالإضافة إلى توزيع الحلابات النقالة الآلية والأعلاف على المستفيدين.