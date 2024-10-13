محافظ أسوان يتفقد الممشى السياحى بكورنيش النيل بأبو سمبل

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، مشروع الممشى السياحى بكورنيش النيل بمدينة أبو سمبل السياحية بطول 600 متر، والذى تم إنشاؤه بتكلفة تقديرية تصل لنحو 24 مليون جنيه دعماً من وزارة السياحة والآثار، وأثناء الجولة التفقدية أوب أمس، والتى رافقه خلالها اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، وسيد سعدى رئيس المدينة.

وأشاد محافظ أسوان، بالمستوى الراقى بمشروع الممشى السياحى مما ساهم فى خلق مواقع سياحية تتواكب مع البانوراما الحضارية للمدينة السياحية، موجهًا بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة بشكل مستمر لإتاحة الفرصة الكاملة أمام أهالى المدينة ، والأفواج الزائرة للإستمتاع بالشكل الجمالى للكورنيش في ثوبه الجديد .

يأتي ذلك بعد زيارة محافظ أسوان الميدانية أول أمس لعدد من المشروعات بمدينة أبو سمبل السياحية على تفقد الأعمال الجارية بمشروع تطوير وإحلال وتجديد أحد الفنادق، برفقه اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، وسيد سعدى رئيس المدينة ، فضلاً عن القيادات المعنية .

وأعطى الدكتور إسماعيل كمال توجيهاته للشركة المنفذة لأعمال الإحلال والتجديد بالفندق إلى ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ للإنتهاء منه وتجهيزه، وإفتتاحه للحاق ببداية الموسم السياحى حتى يتسنى إستيعاب الأفواج السياحية والزائرين من المصريين في ظل الكثافة الكبيرة والإقبال خلال هذه الفترة من العام، ولاسيما بأن الفندق يضم 120 غرفة، مكلفاً بأهمية التركيز على وضع اللمسات الجمالية والحضارية التي تساهم في تحويل الفندق لبانوراما وصرح فندقى متكامل الأركان، وليكون في أبهى صوره لإستضافة أي أفواج سياحية، تكاملاً مع الفنادق الأخرى داخل المدينة السياحية .