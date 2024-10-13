الزمالك ينقل وديتى إيسترن كومبانى وزد إلى ميت عقبة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز نقل مباراتيه الوديتين مع فريق استرن كومباني وزد اف سي المقرر لهما اليوم الأحد من ملعب بتروسبورت لتقاما على ملعب النادى بميت عقبه في إطار الاستعداد لبطولة السوبر المحلي.

ويلتقي في الحادية عشرة صباح اليوم مع فريق إيسترن كومباني على ملعب النادي ودياً قبل أن يواجه فريق زد في الخامسة مساءً على نفس الملعب.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعداداً للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

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من ناحيه أخرى وجه مجلس الإداره الشكر للاعب أوفي إيجاريا على الفترة التي قضاها مع الفريق حيث أكد مسؤولو النادي على تقديرهم واحترامهم للاعب لتفهمه لسياسة القلعة البيضاء بخصوص تدعيمات الفريق في الموسم الجديد ويؤكد مسؤولو النادي أن اختيار الصفقات الجديدة من اختصاصات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالتنسيق مع مجلس الإدارة من أجل دعم الفريق بالشكل الأمثل في الفترة المقبلة".

وأراد نادي الزمالك الحفاظ على حقوقه و متابعة اللاعب بدنياً و فنياً خلال فترة اختبار لمدة ١٠ أيام في حين أراد اللاعب أن يوقع على عقود الانتقال للفريق خلال 48 ساعة، ليقرر النادي توجيه الشكر له.

ورغم محاولات البرتغالي جوزيه جوميز إقناع اللاعب بالخضوع لاختبار فنى فى مباراتى اليوم إلا أنه رفض بشده مؤكدا أن الإتفاق الذى جرى معه قبل وصوله إلى القاهره كان توقيع العقود معه فى حال اجتياز الكشف الطبي وهو ماخالفه مسئولو الزمالك.

فى الوقت الذى أكدت مصادر داخل مجلس الإداره أن لجنه الكره أبدت تحفظها على اللاعب بعد أن شاهده الثلاثى أحمد سليمان وحسين السيد عضوا المجلس وكذلك طارق السيد عضو لجنة الكره فى مباراة بتروجيت الوديه حيث لم يظهر بالمستوي الذى يرشحه للعب في القلعه البيضاء.