محافظ الإسماعيلية يهنئ محمد أشرف بطل العالم في الكاراتيه

قدم اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، التهنئة للبطل المصري محمد أشرف "لاعب نادي القناة"، لحصوله على الميدالية الذهبية (٦٨ كومتيه فردي شباب) في بطولة العالم للكاراتيه بإيطاليا، معربًا عن فخره بهذه النماذج الشبابية التي ترفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية.

يذكر أن بطل منتخب مصر للكاراتيه محمد أشرف، تُوِّج بالميدالية الذهبية ٦٨ كومتيه فردي شباب، في بطولة العالم للناشئين والشباب وتحت ٢١ سنة بإيطاليا، بعد الفوز على بطل إيطاليا 11 / 1 في النهائي على أرضه ووسط جماهيره بالعاصمة الإيطالية روما.



وحرص الكابتن محمد الدهراوى رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكاراتية، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاديين الدولي والأفريقي على دعم و مؤازرة بعثة الكاراتية المصرى منذ إنطلاق منافساتها أمس الأول، برئاسة الدكتور سامح الشبراوي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكاراتية، وحضورأمين الزعبلاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكاراتية والمشرف العام على اللجنة العليا للحكام.