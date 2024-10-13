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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

جامعات ومدارس

رئيس جامعة القاهرة يصدر عدة قرارات لشغل مناصب قيادية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أصدر الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، عدة قرارات لشغل عدد من المناصب القيادية الأكاديمية والإدارية بكليات الجامعة ومراكزها. 

وقال رئيس جامعة القاهرة إن القرارات شملت عميدا لكلية الدراسات العليا للبحوث الاحصائية، و3 وكلاء بكليتي  الزراعة والطب، ورئيسى قسمين بكليتي الطب والتجارة، و3مديرين. 

ووجه رئيس جامعة القاهرة القيادات الجديدة  بالعمل بروح الفريق، والالتزام الكامل باستراتيجية الجامعة والعمل وفق رؤيتها، بما يحافظ على مكانتها واستمرار تميزها وتقدمها فى التصنيفات الدولية، واستثمار كل الطاقات لدعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المنشودة.

قيادات جديدة في جامعة القاهرة 

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن القرارات شملت كلا من: د.عصام على أمين عبد الصمد عميدا لكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، والدكتورة نيفين بهاء الدين طلعت وكيلا للدراسات العليا بكلية الزراعة، والدكتور محمد عبد الرحمن المناوى وكيلا لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الزراعة، والدكتورة حنان عبد العزيز مبارك وكيلا لشئون التعليم والطلاب بكلية طب قصر العيني، والدكتور عمر معاوية عثمان رئيسا لقسم الأشعة التشخيصية بكلية الطب، والدكتور محمود محمد السيد رئيسا لقسم التأمين والعلوم الإكتوارية بكلية التجارة.، والدكتور داليا يحيى علي قدرى مديرا لمستشفيات المعهد القومى للأورام، ود.أحمد عبد العال عوض مديرا لمركز MIT  بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي التابع لإدارة الجامعة، والدكتور أحمد سامى سعيد العزب، مديرا للمركز الاجتماعى بالجامعة. 

كما شملت القرارات 66 طبيبا بكلية طب الأسنان بينهم 33 طبيبا مقيما، والباقى فى تخصصات التقويم، واشعة الفم والوجه والفكين، وعلاج الجذور، والعلاج التحفظى، والإستعاضة الصناعية، والإستعاضة السنية المثبتة، وجراحة الفم والوجه والفكين، وطب الفم وأمراض اللثة.

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