استمرار فاعليات مبادرة "بلدنا أحلى" بمدن القليوبية

استمرار فاعليات مبادرة " بلدنا احلى " بالتنسيق بين ديوان عام محافظة القليوبية ومديرية الشباب والرياضة بمراكز الشباب، والتى أطلقتها محافظة القليوبية على أن يتم تنفيذها بـ ١٠٠ مراكز شباب على مستوى الإدارات الفرعية، طبقا لجدول زمنى محدد بذلك، والذى يأتى برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

حيث تم التنفيذ اليوم من مراكز شباب ادارة شباب طوخ وهى ( الدير - المنزلة - زاوية بلتان )، حيث تمت من خارج أسوار مراكز الشباب، من تجميل القرى، وعمل بعض الدهانات لاعمدة الإنارة، وتشجير ودهانات للاسوار، والتخلص من بعض المخلفات بمدخل القرى، وتعليق لافتات ترحيب، على أن تنفذ المبادرة بمراكز الإدارة تباعا.

وأكد الدكتور وليد الفرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، " أن المبادرة تأتى تأكيدا على المشاركة المجتمعية و الدور المجتمعى لمراكز الشباب، في الأعمال التطوعية التي تساهم فى بناء المجتمع والتى تحقق إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة ورؤية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بهدف تجميل ونظافة مداخل القرى والمناطق المحيطة بمراكز الشباب من أعمال نظافة عامة ودهانات وزرع أشجار، لإخراج جيل متعاون ينتمى بكيانه لأرض الوطن الحبيب.

تهدف المبادرة إلى بث روح الإنتماء والمواطنة للمشاركين بأرض المحافظة، وذلك من خلال الظهور بها بأفضل منظر وحال، وذلك بتجميل ونظافة مداخل القري والمناطق المحيطة بمراكز الشباب، والتى تشمل أعمال نظافة عامة، ودهانات، وزراعة الأشجار، وتعليق لافتات إرشادية، على أن يشارك الشباب والفتيات من أعضاء مراكز الشباب فى المبادرة.