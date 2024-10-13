متابعة مسائية لمراكز الشباب وحمامات السباحة بالقليوبية

أجري الدكتور وليد فرماوي، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية ليوم السبت 12اكتوبر الجاري، جولة متابعة مفاجئه خلال الفترة المسائية للتفتيش على مراكز الشباب وحمامات السباحة للتأكد من الالتزام بضوابط ومعايير الأمن والسلامة وفقا لتوجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالمتابعة المكثفة للهيئات الشبابية والرياضية .

تضمنت الجولة متابعة 3 مراكز شباب بادارة بنها وهى مركز شباب مدينة بنها، مركز شباب اتريب ومركز شباب كفر مناقر ، ووجدت المراكز مفتوحة مع ممارسة الأنشطة المختلفة للأكاديميات الرياضية وتواجد الأعضاء وأولياء الأمور.

كما تم تفقد حمامات السباحة بالمراكز للتأكد من الالتزام بمعايير وضوابط الامن والسلامة لضمان الحفاظ على سلامة الاعضاء والمستفيدين.

وصرح الدكتور وليد فرماوى، بان جولات المتابعة لمراكز الشباب مستمرة وفقا لبرنامج زمني لضمان متابعة جميع الهيئات بشكل دوري ، والتاكيد على انضباط العاملين وفتح المراكز امام الاعضاء والمواطنين للاستفاده من الخدمات المتنوعة التي تقدمها مراكز الشباب وفقا لخطة ورؤية وزاره الشباب والرياضه.

وتأتي تلك الأنشطة والفعاليات تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور وليد فرماوى مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية.