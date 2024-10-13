أبو الدهب: حسام حسن "كسب الرهان" على أحمد عيد

أشاد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق بفوز المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مساء أمس الجمعة على نظيره الموريتاني باستاد القاهرة الدولي.

وحقق الفراعنة فوزًا ثمينًا على موريتانيا بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025، والمقرر إقامتها بالمغرب.

وقال محمود أبو الدهب في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN":

المنتخب قدم آداءً مميزًا أمام موريتانيا مساء أمس، ونجح اللاعبون في فرض سيطرتهم منذ الشوط الأول رغم نهايته بالتعادل السلبي بدون أهداف، كما أنا تغييرات حسام حسن أتت بثمارها في الشوط الثاني.

وأضاف: أحمد عيد مكسب كبير للمنتخب الوطني في مركز الظهير الأيمن، وحسام حسن فاز بالرهان عليه، لكنه يحتاج مزيد من المباريات في الفترة القادمة، ويجيد في الناحية الدفاعية والهجومية.