وكيله: أتشيمبونج أصبح ملكاً بفضل أموال الزمالك

تحدث وائل الخربتاوي، وكيل أعمال اللاعب الغاني بنجامين أتشيمبونج، عن آخر تطورات أزمة نادي الزمالك مع موكله بعد انتهاء المهلة المخصصة لسداد الغرامة المستحقة.

وفي تصريحاته التلفزيونية، أوضح الخربتاوي أن الزمالك يواجه حالياً عقوبة إيقاف القيد بسبب عدم سداد مبلغ الغرامة المقدرة بـ170 ألف دولار، والتي حصل اللاعب على حكم بها نتيجة فسخ عقده مع النادي في وقت سابق.

وأضاف الخربتاوي أن المبلغ الأصلي قد زاد بعد إضافة فوائد وصلت إلى 85 ألف دولار، ليصبح إجمالي المستحقات المطلوبة نحو 200 ألف دولار.

وأكد أن الزمالك يمكنه رفع عقوبة إيقاف القيد بمجرد سداد المبلغ، حيث سيُرفع الإيقاف في اليوم التالي للسداد.

وأشار الخربتاوي إلى أن أتشيمبونج يعيش حالياً حياة مريحة بعدما استثمر أمواله في شراء نادي في غانا، قائلاً: "أتشيمبونج دلوقتي اشترى نادي في غانا وقاعد مبسوط وفلوس جايله من الهوا، بقى ملك من ورا الزمالك".