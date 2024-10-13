حريق التجمع الخامس.. ما علاقة راند البحيري؟

حريق التجمع الخامس، كشفت التحريات الأولية، أن الحريق نشب داخل مول في شارع التسعين الخامس، وامتد إلى كافيه برنسيس الملاصق للمول.

حريق التجمع الخامس

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق داخل المول وكافيه مكون من 3 طوابق بشارع التسعين الجنوبي في التجمع الخامس

الفنانة راند البحيري

وكشفت تحريات ومعاينة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أن حريق المول التجاري بمنطقة التجمع نشب في شركة وامتد إلى كافيه مملوك للفنانة راندا البحيري في نفس المجمع التجاري.

وكشفت المعاينة التي أجرتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة وفرق الأدلة الجنائية سبب اندلاع النيران داخل مول برنسيس في القاهرة الجديدة.

حيث تبين من التحريات والفحص الذي أجرته فرق المباحث في القاهرة، اندلاع الحريق في إحدى الشركات بسبب ماس كهربائي بإحدى الشركات في المول وامتدت النيران إلي مطاعم وكافيهات في الطوابق الأخرى بدون وقوع إصابات في الحادث.

وكان اندلع حريق داخل أحد المولات التجارية في التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، ودفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد باندلاع حريق داخل مول في التجمع الأول بمنطقة القاهرة الجديدة