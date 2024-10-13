مقتل شخص وإصابة ١٢ آخرين جراء حادث إطلاق نار بولاية أوكلاهوما

كشفت الشرطة الأمريكية عن مقتل شخص وإصابة 12 آخرين في حادث إطلاق نار خلال حفل في مركز لإقامة الفعاليات بولاية أوكلاهوما الأمريكية.

وبحسب"روسيا اليوم"، وقالت الضابط فاليري ليتلجون من شرطة مدينة أوكلاهوما سيتى في رسالة إلكترونية إن اضطرابا أدى لإطلاق عدة طلقات نارية داخل وخارج الموقع الخاص في جنوب غرب أوكلاهوما سيتى نحو الساعة الثانية عشرة والنصف من صباح امس السبت بالتوقيت المحلى.

ولم تقدم ليتلجون على الفور معلومات بشأن الضحايا غير أن هناك شخصين على الأقل في حالة حرجة بالمستشفى.

وأوضحت ليتلجون أنه لم يتم تحديد هوية أي مشتبه به، ولكن جرى احتجاز عدد من الأشخاص بعد إطلاق النار، مضيفة أن المحققين يقومون باستجواب شهود العيان.