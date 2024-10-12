الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

اعلام عبري: أمريكا ستحشد أنظمة صواريخ “ثاد” في إسرائيل

صواريخ
صواريخ

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الولايات المتحدة الأمريكية ستحشد أنظمة دفاع جوي متطورة مضادة للصواريخ الباليستية في إسرائيل.

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وبحسب" سبوتنيك"، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم السبت، إلى أن الأنظمة الصاروخية من نوع "ثاد" سيتم حشدها لتعزيز قدرات الدفاع الجوي الإسرائيلي في الوقت الذي تستعد فيه تل أبيب لشن هجوم على إيران، رد على الهجوم الصاروخي الإيراني، الذي تعرضت له مؤخرًا.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن أنظمة الدفاع الجوي "ثاد" سيتم تشغيلها بواسطة جنود أمريكيين خلال وجودها في إسرائيل
وأفادت تقارير إعلامية أن الهدف من نشر صواريخ "ثاد" في إسرائيل هو التصدي لأي رد انتقامي توعدت به إيران، إذا تعرضت لهجوم إسرائيلي جديد
وتمتلك إسرائيل منظومة دفاع جوي متعدد الطبقات لاعتراض الصواريخ قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، لكنها جميعا فشلت في اعتراض جميع الصواريخ الإيرانية

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