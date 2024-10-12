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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

مجاهد: قرار إراحة صلاح "صائب " ومصطفى فتحي الأفضل لتعويضه

محمد صلاح
محمد صلاح

أشاد أمير عزمي مجاهد نجم نادي الزمالك السابق بأداء لاعبي منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام نظيره الموريتاني مساء أمس في تصفيات أمم أفريقيا.

وحقق الفراعنة فوزاً ثميناً على موريتانيا بهدفين نظيفين مساء أمس الجمعة على ستاد القاهرة الدولي ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

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وقال أمير عزمي في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عير فضائية TeN: 

المنتخب قدم آداءً مميزاً في الشوط الثاني أمام موريتانيا ، واستطاع لاعبو الفراعنة ترجمة الفرص إلى هدفين عن طريق ثنائي الهجوم محمود حسن تريزييجه ومحمد صلاح.

وأضاف: قرار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن بشأن إراحة محمد صلاح من مباراة موريتانيا القادمة بالعاصمة نواكشوط ، "صائب"، نظراً لطبيعة ملعب المنافس.

وتابع: أتمنى منح الفرصة أمام موريتانيا للعديد من البدلاء الذين لم يحصلوا على الفرصة في المباريات الماضية بشكل كافي ، مثل ناصر ماهر ، ابراهيم عادل ، ومصطفى فتحي الذي يعد الأنسب لتعويض غياب محمد صلاح.

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