الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

مدرب منتخب مصر: "صلاح لو طلب عدم لعب مباراة موريتانيا سأوافق"

صلاح وحسام حسن
صلاح وحسام حسن

أكد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، أنه سيوافق على طلب محمد صلاح بعدم لعب مباراة موريتانيا بسبب النجيل الصناعي.

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جاءت تصريحات المدرب المصري عقب الفوز على نظيره الموريتاني بهدفين نظيفين، في المباراة التي انتهت منذ قليل.
وتحدث محمد صلاح في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية مواجهة موريتانيا، حيث قال: "صلاح طلب عدم لعب موريتانيا هناك بسبب النجيل الصناعي؟ لو أي لاعب طلب أن لا يلعب بسبب النجيل الصناعي سأوافق، منتخب موريتانيا يلعب بقوة وتدخلات عنيفه، ولو صلاح طلب عدم اللعب سأوافق".
وتابع حسام حسن: "محمد صلاح وتريزيجيه ورامي ربيعة والشناوي وحمدي فتحي وبعدهم عبد المنعم عناصر تمتلك خبرات كبيرة جداً ونعتمد عليها".
ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره الموريتاني خلال المباراة المقبلة، والتي من المقرر انطلاقها في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل.

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