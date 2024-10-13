مستخلص الرمان يحمي من تطور سرطان الأمعاء

وجد علماء من جامعة لويزفيل الأمريكية، بالتعاون مع علماء أحياء هنود، أن الرمان يحتوي على مواد تثبط الالتهاب في الأمعاء، كما أن مستخلصه يقلل من خطر الإصابة بسرطان هذا العضو ووفقا لعلماء الأحياء، تمتص ميكروبات الأمعاء جزيئات الإشارات النباتية وتحولها إلى مواد أخرى يمكن أن تكون مفيدة وحتى شفاء للجسم.

لقد كان معروفاً سابقاً أن المواد الموجودة في لب وبذور الرمان تكبح الالتهاب، ووجد أنها تساعد الجسم أيضًا على استعادة الحاجز بين جدار الأمعاء وبقية الجسم.

ويدعي العلماء أن الرمان يحتوي على مادة اليوروليثين-A، وهي مادة ذات خصائص قوية مضادة للأكسدة، ومن خلال التجارب على الخلايا السرطانية وأجزاء من مختلف أعضاء وأنسجة الفئران، وجدوا أن مستخلص الرمان الذي يحتوي على جرعات عالية من هذا المكون يثبط الالتهاب في الأمعاء، وكان له تأثير إيجابي على تكوين المخاط.

ووجد الخبراء أن مستخلص الرمان يؤثر على مستقبلات في الأمعاء ومن خلالها ينشط جين NRF2 المسؤول عن استعادة الحاجز ضد المواد الغريبة وقمع الالتهاب، ويعمل العلماء حاليًا على إنشاء نظائر أكثر أمانًا وفعالية لليوروليثين-أ، الموجود بكثرة في مستخلص الرمان ويحمي من تطور سرطان الأمعاء، فضلاً عن الأمراض المرتبطة بالعمليات الالتهابية.