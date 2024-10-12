عاجل.. حزب الله يستهدف قوة من جيش الاحتلال جنوب لبنان

ذكرت وكالة روسيا اليوم، بأن "حزب الله" استهدف مساء اليوم السبت، قوة من الجيش الإسرائيلي حاولت التسلل من ناحية أطراف بلدة رامية في جنوب لبنان، ما أسفر عن إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح.



وبحسب"روسيا اليوم"، أضافت، أن "قوة من الجيش الإسرائيلي حاولت التسلل من ناحية أطراف بلدة رامية جنوبي لبنان، فرصدها مقاتلو "حزب الله"، حيث تم استهدافها بصاروخ موجه، ما أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح، وسط محاولات من قبل الجيش الإسرائيلي لسحب القوة المستهدفة والاصابات.

وأشارت، إلى أن الجيش الإسرائيلي شن غارة استهدفت بلدة الضهيرة جنوبي لبنان، بالتزامن مع عملية تمشيط ينفذها بالأسلحة الرشاشة، وإطلاق قذائف مدفعية هاون من عيار120 ملم على أطراف البلدة.

وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" استهدافه لثكنة معاليه غولاني وقاعدة "حوما" وقوات تابعة للجيش الإسرائيلي بالصواريخ.