السيطرة علي حريق بمحل بيع للوقود بمركز إدفو بأسوان

نجحت قوات الحماية المدنية في أسوان، في السيطرة على حريق هائل نشب في محل بيع وقود بقرية وادي عبادي نمرة 3 بمركز إدفو، وامتدت النيران لمحل آخر مجاور، دون وجود إصابات أو خسائر في الأرواح.

تفاصيل الحادث

وتلقت غرفة النجدة بمحافظة أسوان، بلاغًا بنشوب حريق بمحل بيع وقود، وامتد الحريق لمحل آخر مجاور، دون وجود إصابات أو خسائر في الأرواح، وانتقلت قوات الحماية المدنية التي نجحت في السيطرة على الحريق.

وانتقلت الجهات الأمنية، لمعرفة السبب الفعلي للحريق، والتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المعنية لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.