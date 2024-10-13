الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
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ابنة السيناريست الراحل عاطف بشاي: إسعاد يونس رفيقة الدرب لوالدي

ابنة السيناريست الراحل
ابنة السيناريست الراحل عاطف بشاي

أكدت أوفيليا عاطف بشاي، ابنة السيناريست الراحل عاطف بشاي، أن والدها كان بالنسبة لهم مدرسة، ودائمًا ما كان يتحدث عن أن رحلته كانت شاقة وبدأ من الكتابة ويحمل شنطته مليئة بالسيناريوهات، مشددًا على أن دائمًا ما كان يتحدث عن إسعاد يونس أنها رفيقة الدرب وتجسد أعمال مثلما كان يتخليه على الورق.

 

وأشارت "أوفيليا"، خلال لقائها مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن والدها كان يؤكد على أن العمل مع فنانة مثقفة يختلف عن أي فنان أخر، مؤكدة أن حديث البعض عن والدها يجعلها تشعر بالفخر بعد رحيله.

 

وتابعت: "والده كان لديه طاقة ودماغ مليئة بالأفكار حتى اللحظة الأخيرة قبل وفاته"، مشددة على أنه كان يفكر في كتابه الأخير والمقالات وكان يسعى أن السيناريوهات التي كتبها ترى النور ويتم تنفيذها وتحويلها لأعمال فنية، مضيفة: "قولتله خد هدنة قالي لا مبلاقيش نفس غير إلا أما كتب، لديه 3 أعمال جاهزة".

 

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