اقرأ بالوفد.. "السيسي": تطوير قطاع النقل بتكلفة 2 تريليون جنيه لخدمة المواطنين
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر غدًا الأحد، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "السيسي" خلال افتتاح محطة قطارات بشتيل: تطوير قطاع النقل بتكلفة 2 تريليون جنيه لخدمة المواطنين.
ويتضمن العدد العديد من الموضوعات الأخرى:
ـ الرئيس لأهالي سيناء: كل ذرة رمل أمانة في رقبتنا ورقبتكم
ـ لبنان يفعل قرار الخط الأزرق للتصدي لإسرائيل
ـ مصر وقطر تؤكدان ضرورة انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي اللبنانية
ـ استرداد ثلاث قطع أثرية من ألمانيا