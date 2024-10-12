اقرأ بالوفد.. "السيسي": تطوير قطاع النقل بتكلفة 2 تريليون جنيه لخدمة المواطنين

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر غدًا الأحد، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "السيسي" خلال افتتاح محطة قطارات بشتيل: تطوير قطاع النقل بتكلفة 2 تريليون جنيه لخدمة المواطنين.

ويتضمن العدد العديد من الموضوعات الأخرى:

ـ الرئيس لأهالي سيناء: كل ذرة رمل أمانة في رقبتنا ورقبتكم

ـ لبنان يفعل قرار الخط الأزرق للتصدي لإسرائيل

ـ مصر وقطر تؤكدان ضرورة انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي اللبنانية

ـ استرداد ثلاث قطع أثرية من ألمانيا