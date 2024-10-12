الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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اقرأ بالوفد.. "السيسي": تطوير قطاع النقل بتكلفة 2 تريليون جنيه لخدمة المواطنين

اقرأ بالوفد
اقرأ بالوفد

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر غدًا الأحد، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "السيسي" خلال افتتاح محطة قطارات بشتيل: تطوير قطاع النقل بتكلفة 2 تريليون جنيه لخدمة المواطنين.

 

ويتضمن العدد العديد من الموضوعات الأخرى:

ـ الرئيس لأهالي سيناء: كل ذرة رمل أمانة في رقبتنا ورقبتكم

ـ لبنان يفعل قرار الخط الأزرق للتصدي لإسرائيل 

ـ مصر وقطر تؤكدان ضرورة انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي اللبنانية

ـ استرداد ثلاث قطع أثرية من ألمانيا

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