محمد هنيدي مطلوب على جوجل بسبب نزار الفارس.. تفاصيل

تصدر الفنان محمد هنيدي، ترند مؤشرات محرك البحث جوجل في مصر خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد حلقتة مع الإعلامي العراقي نزار الفارس.

وكان كشف هنيدي، خلال تلك الحلقة العديد من التفاصيل التي لا يعلم الجمهور عنها شيئا.

تفاصيل حلقة محمد هنيدي مع نزار الفارس



وكان جة الإعلامي العراقي نزار الفارس، سؤال للفنان محمد هنيدي قائلًا: “هل من الممكن أن تتصل بالفنان محمد فؤاد؟” ليرد هنيدي قائلًا: “أه طبعا أتصل.. متصلش ليه؟، لا أنا ولا محمد فؤاد ولا الناس دي موجودة بعد شوية، فتصالحوا وتسامحوا”.

وتحدث هنيدي عن حجم ثروتة التي تردد أنها تخطت الـ"100" مليون جنيه خلال السنوات الماضية قائلًا: “يقال عني أن ثروتي تخطت الـ 100 مليون جنيه وأنا أقول الصيت ولا الغنا”.

وأعلن الفنان محمد هنيدي أنه سيعود للشاشة الصغيرة من خلال دراما رمضان 2025، وذلك بعد غياب عن منافسة المارثون الرمضاني لمدة 6 سنوات تقريبًا.

وقال هنيدي من خلال حلقتة مع نزار الفارس، “أشارك بمسلسل في رمضان المقبل ولن أعلن تفاصيله في الوقت الحالي”.