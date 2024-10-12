شروط إجراء امتحانات الصف الثاني الثانوي إلكترونيًا

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن شروط إجراء امتحانات شهر أكتوبر لطلاب الصف الثاني الثانوي إلكترونيًا في العام الدراسي 2024-2025.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن الامتحانات تعقد إلكترونيًا بالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي العام الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الانترنت.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن في تلك الحالة يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي أسئلة الاختيار من متعدد إلكترونيًا والأسئلة المقالية ورقيًا.

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلىىتسليم ورقة الأسئلة المقالية مع بداية زمن امتحانات شهر أكتوبر كما هو متبع في العام الماضي.

أما في حالة حدوث أي مشكلة تقنية فى أى مادة، فذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انه يتم أداء الامتحان ورقيًا لهذه المادة لطلاب الصف الثاني الثانوي في نفس موعد الامتحان.



جاء ذلك خلال خطاب وجهته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى المديريات التعليمية بشأن تنظيم أعمال امتحانات شهر أكتوبر للعام الدراسي 2024-2025 حرصًا على ضمان انتظام سير العملية التعليمية.

ضوابط امتحانات الصف الثاني الثانوي

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن امتحانات الصف الثاني الثانوي لشهر أكتوبر تتضمن 15 في المائة من إجمالي الدرجات أسئلة مقالية في كل مادة، و85 أسئلة موضوعية اختيار من متعدد.

ونوها بأن طلاب الصف الثاني الثانوي المتواجدون بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت أو الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت (الخاص، والخدمات) أو الطلبة الذين تعرضوا لفقدان التابلت (كسر، وسرقة، ....) فيتم امتحانهم ورقيًا على أن يكون الامتحان الورقى هو نفسه الامتحان الإلكتروني.

وذكرت أنه يتم أداء امتحانات شهر أكتوبر ورقيًا بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوى العام لمدارس (الرسمي، والرسمى لغات، والخاص، والخدمات) طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

ووجهت وزارة التربية والتعليم بأن يقوم الموجه الأول لكل مادة بعمل ثلاثة نماذج امتحانية لامتحانات شهر أكتوير تسلم لإدارة المدرسة لطباعتها.

ونبهت بأن ذلك في ضوء ما جاء بالقرار الوزاري رقم (138) لسنة 2024 بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب مرحلة الثانوي العام، فإنه يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الالتزام بإعداد امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول والثانى الثانوى العام على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة وفقًا للكتاب الدوري رقم (49) بتاريخ 21 نوفمبر 2022.