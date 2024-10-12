عميد المركز الثقافى الإسلامى بالإسكندرية يحتفل بالخريجين الجدد

اكد الدكتور محمد سلام عميد المركز الثقافى الاسلامى التابع لوزارة الاوقاف بالعجمى بمحافظة الاسكندرية على اهمية القيمة الرفيعة والثمرة العظيمة والرسالة السامية التي تقوم بها مراكز الثقافة الإسلامية في نشر ثقافة تعاليم ومبادئ الإسلام بوسطية واعتدال ومنهجية من خلال مقررات الدراسة المعتمدة.

كما تحدث عن المستوى الرفيع لهيئة التدريس من أساتذة جامعة الأزهر الشريف الأعلام الأجلاء، وعلماء وزارة الأوقاف المتميزين النوابغ الذين يحملون أمانة الفقه والعلم والأدب الإسلامي الرفيع باجتهاد وإحسان، ومسؤولية وإخلاص لله رب العالمين.

وكذا تحدث عن دفعة التخرج وأثنى على ما كانوا عليه من إقبال كبير على تلقي الدروس بأدب جمٍّ، ودأب وحرص والتزام، مع تواضع حميد لأهل العلم والعلماء أساتذتهم وشيوخهم أعضاء هيئة التدريس بالمركز، مشيدًا في ذلك بجهود واجتهادات الدارسين والدارسات في أنشطة المركز الثقافية بفعاليات جادة ومتميزة، ومشاركاتهم ومنافساتهم الشريفة في مسابقات وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، وتحقيقهم عددًا من المراكز الأولى على مدى العامين الماضيين.

وأشاد كذلك بجهود واجتهادات الدارسين والدارسات في الفرقتين: التمهيدية والأولى للعام الماضي، ومشاركاتهم دفعة التخرج في أنشطة المركز ومسابقات الوزارة بصورة متميزة ومبشرة وواعدة.

جاء ذلك خلال حفل تخريج أول دفعة من الدارسين بالمركز، اليوم، منذ انطلاق فعالياته رسمياً.

وقال «سلام» إنه تم اعتماد بعض الخريجين من الدفعة الأولى من قبل وزارة الأوقاف للاستعانة بهم فى وظيفة خطيب بالنسبة للرجال وواعظات بالنسبة للسيدات، مشيرا إلى أنهم شاركوا في العديد من مسابقات الوزارة وحققوا مراكز أولى في العامين الماضيين.

وأشار إلى أن الدارسين الخريجين بدؤا دراستهم والتحقوا بالمركز فى عهد وزير الأوقاف السابق الدكتور محمد مختار جمعة، وتخرجوا فى عهد الوزير الجديد الدكتور أسامة الأزهرى.

وتابع: أقام المركز احتفالية بتخريج أول دفعة للدراسين وتكريم المتفوقين بمقر المركز، متابعا: أن المركز يستهدف نشر ثقافة تعاليم ومبادئ الإسلام بوسطية واعتدال ومنهجية من خلال مقررات الدراسة المعتمدة، مشيدًا بجهود واجتهادات الدارسين والدارسات في أنشطة المركز الثقافية بفعاليات جادة ومتميزة، ومشاركاتهم ومنافستهم الشريفة في مسابقات وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، وتحقيقهم عددًا من المراكز الأولى على مدى العامين الماضيين.

كما رحب العميد في كلمته بالدارسين والدارسات الجدد في الفرقتين التمهيدية والأولى لهذا العام، متمنيًا لهم وللجميع التوفيق والسداد.

وفي ختام كلمته قدم التهنئة لدفعة التخرج بإنهاء دراستهم بالمركز، موجهًا ومذكرًا بأن التخرج ليس معناه التوقف عن طلب الفقه والعلم، ذلك أن طريق العلم لا نهاية له إلا بلقاء العليم الخبير.

وقال الدكتور كمال العبد استاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم ووكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور حيث قدم لدفعة التخرج والناجحين والدارسين جميعًا التهنئة.،-مثنيًا على اجتهادهم والتزامهم وتفوقهم. ،-محفزًا لهم ببذل المزيد من الاجتهاد والالتزام حتى يكونوا دائمًا أهلاً للفوز بخير الدنيا والآخرة.

وأعرب الدكتور محمد حسن قنديل أستاذ الحديث الشريف وعلومه ووكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية عن سعادته الكبيرة لانضمامه لإدارة هيئة التدريس بهذا الصرح المبارك داعيًا الله أن يواصل مسيرته في خدمة الدعوة الإسلامية السمحاء من أجل خير البلاد والعباد، ومهنئًا الجميع بالتخرج والنحاح والتفوق في ظلال مناسبة ذكرى انتصارات رمضان ١٣٩٣ه‍ - أكتوبر ١٩٧٣م.