إسعاد يونس: الراحل عاطف بشاي كان كاتبًا عظيمًا وصاحب فكر.. جزء من عمري

أكدت الفنانة إسعاد يونس، أن السيناريست الراحل عاطف بشاي كان كاتب عظيم وصاحب فكر وفلسفة مميزة وخط في الدراما رائع يمتزج بالكوميديا والسياسة والاجتماع، شخص عظيم بما فيه الكفاية، قائلة: "أتمنى تقديم حلقة كاملة عن عاطف بشاي".

وشددت "يونس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن الزمن يتغير ودائمًا هذا التغير ليس في صالح العظماء وهو واقع لا يمكن أن ننكره، مؤكدة أن عاطف بشاي كان له فكر خاص به ووجد ملعب عظيم مع أفكار أحمد رجب للدراما.

وأوضحت أنها قدمت معه "فوزية البرجوازية" و"المجنون" و"محاكمة علي بابا" و"الحب وسنينه" وأعمال هامة سعدت بها، مشددة على أنها شاركت معه في العديد من الأعمال الدرامية، متابعة: "متدفق ومتحمس طول الوقت.. العمر لم يؤثر معه وكان شعلة متدفقة"، إلا أن الوقت تغير وكان يواجه مشكلة قبل رحيله أن هناك واقع لا تتماشي مع فكرة.

وتابعت:"كنت بحضر إني أعمل معاه حلقة ولكن حظي كان قليل وملحقتش أعمل حلقة معاه في صاحبة السعادة"، موضحة أنه جزء من عمرها وكان مفكر أكثر منه كاتب للدراما، مؤكدة أن أعمال عاطف بشاي كانت تسبق عصرها.