وزير الري يلتقى نظيره الناميبي

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، ورئيس مجلس وزراء المياه الافارقة ، كارل جوستاف وزير الزراعة والمياه والأراضي الناميبي لبحث تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال المياه، قبيل انطلاق فعاليات اسبوع القاهرة السابع للمياه وأسبوع المياه الأفريقي التاسع .

و أكد الدكتور سويلم على استمرار الجهود التى تبذلها مصر خلال رئاستها للأمكاو لتوطيد وحدة القارة الإفريقية وتجسيد مصالح جميع الدول الأعضاء في الأمكاو لصياغة "رؤية إفريقيا للمياه" لما بعد عام ٢٠٢٥ بالشكل الذى يحقق أجندة إفريقيا ٢٠٦٣ "إفريقيا التي نريدها" .

حرص مصر على إستمرار التعاون مع ناميبيا

كما أكد على حرص مصر على إستمرار التعاون مع ناميبيا تحت مظلة مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية فى شهر نوفمبر ٢٠٢٣ والبدء في صياغة مشروعات مشتركة ضمن اولويات واهتمام للبلدين .

كما أشار لأهمية مبادرة AWARe باعتبارها فرصة للحصول على تمويلات من الجهات المانحة لتنفيذ مشروعات فى مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ بالدول الإفريقية ، كما أشار سيادته لأهمية مركز التدريب الإفريقى للمياه والتكيف المناخى PACWA فى توفير التدريب اللازم للمتخصصين الأفارقة فى مجال المياه والمناخ .