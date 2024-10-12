عبدالمنعم يحفز نفسه بمشهد من فيلم "حلم العمر"

نشر محمد عبد المنعم، مدافع منتخب مصر والمحترف في صفوف نيس الفرنسي، مقطع فيديو شهير من فيلم "حلم العمر" عبر حسابه على إنستجرام.

في الفيديو، يظهر المشهد مدرب يحفز لاعبه في الفيلم و يردد جملة مؤثرة: "تعبان مش قادر أكمل يا كابتن.. لازم تفهم حاجة، إن اللحظة اللي نزلت فيها من الطيارة ورجلك لمست أرض البلد دي عشان تشارك في البطولة، أنت بتلعب باسم ناس كتير.. بلد بحالها."

ويعاني عبدالمنعم من قلة المشاركة مع فريقه الجديد نيس، الذي انتقل إليه في الصيف الماضي، لكن أكد مدرب الفريق ثقته في اللاعب وأنه في حالة تأقلم مع بلد ودوري جديد عليه، بالإضافة لعامل اللغة.

وشارك عبدالمنعم في مباراة مصر وموريتانيا وخرج مصابا خلال اللقاء، بعد تعرضه لكدمة، لكن أكد طبيب الفراعنة أن اللاعب جاهز بشكل طبيعي للمباراة القادمة في موريتانيا.

وكان منتخب مصر فاز على موريتانيا بهدفين نظيفين سجلهما الثنائي محمود حسن تريزيجيه، و محمد صلاح ليعزز الفراعنة صدارتهم في المجموعة والوصول إلى 9 نقاط.