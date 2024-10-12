لاعب الفيوم يفوز بالميدالية الذهبية فى سباق الدراجات لذوى الهمم

فاز مختار سيد لاعب الدراجات بمركز شباب محافظة الفيوم بالمركز الاول فى بطولة الجمهورية للدراجات لذوى الهمم والتى اقيمت فى مدينة السادس من اكتوبر اليوم وشارك فيها لاعبو 12 فريق من مختلف محافظات الجمهورية .

وصرح الكابتن محمد فؤاد المدير الفنى لمنطقة الدارجات بالفيوم بان اللاعب مختار سيد فاز بالميدالية الذهبية لمسافة 10 كيلو متر "ثنائى" والتى تشمل خمس كيلو مترات جرى وخمس كيلو مترات بالدراجة .واضاف ان اللاعب سبق ان شارك فى البطولة الافريقية لذوى الهمم والتى اقيمت فى ستاد القاهرة فى يوليو الماضى وحصل على المركز الرابع .

الكابتن محمد فؤاد الاب الروحى للدراجات بالفيوم…

وفى سياق متسق فان الكابتن محمد فؤاد هو الاب الروحى للعبة الدراجات فى محافظة الفيوم والجندى المجهول فى استمراراية اللعبة طول قرابة نصف قرن من الزمان فى اندية المحافظة والذى تحمل مسئوليتها فى اعقاب وفاة مؤسس اللعبة فى الفيوم الكابتن حسنى شبرية عضو مجلس الشعب السابق .

لم يبخل الكابتن محمد فؤاد وهو فى العقد السابع من عمره بنقطة عرق من اجل النهوض باللعبة فى المحافظة والذى بدأ مشواره معها منذ اكثر من اربعين عاما وبالتحديد عام 1980 ..وتحمل الكثير من الصعاب فى سبيل الحفاظ على تواجد اللعبة فى اندية المحافظة "نادى الفيوم- مركز شباب المحافظة- نادى قارون- الشبان المسلمين " بصفته المدير الفنى لمنطقة الدراجات واحد اعضاء الجهاز الفنى لمنتخب مصر فى مرات عديدة , وتخرج على يديه عشرات الابطال الذين شاركوا فى المنافسات والبطولات المحلية والقارية.

ويقول الكابتن محمد فؤاد انه فى بداية حياته مارس كرة القدم كحارس مرمى ثم استهوته الدراجات ولعب فى العديد من البطولات وبعد ذلك اصبح مدربا للفيوم ثم مديرا فنيا واحد اعضاء الجهاز الفنى لمنتخب مصر والذى يضم الكابتن محمد ابراهيم والكابتن محمد فتحى , وانه تحمل الكثير من الصعاب واجتاز عقبات كبيرة خاصة عقب وفاة المرحوم حسنى شبرية واستطاع من خلال غرفة اسفل مدرجات الاستاد الرياضى بالفيوم كانت مقرا له وللدراجات الحفاظ على اللعبة فى الفيوم وتواجدها فى البطولات المحلية والقارية، وانه لا يتوانى فى ان يجرى للدراجات عمليات الصيانة واصلاحها اولا باول.

حيث كان يعمل مديرا فنيا وفى نفس الوقت ميكانيكى يقوم باصلاح اى اعطال فى الدراجات، وفى هذا الاطار كتبت عنه الصحف فى البطولة الافريقية فى اثيوبيا عندما تعطلت دراجة احد المتسابقين من دولة اخرى وماكان منه الا ان قام باصلاحها واستكمل اللاعب السباق .

ويضيف انه عمل مدربا فى نادى القلعة الاردنى ونادى رأس الخيمة بالامارات وشارك كمدرب فى بطولات عديدة خارج مصر مثل الجزائر والمغرب والسعودية واثيوبيا وغيرها.

كما انه قام بتكوين فريق من ذوى الهمم لاول مرة فى الفيوم وشارك به فى بطولة افريقيا التى اقيمت بالقاهرة منذ حوالى ثلاثة اشهر وحصل على المركز الرابع وهو ايضا عضو فى نادى الرياضيين فى مصر.

ويشيد الكابتن محمد فؤاد بالدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصرى للدراجات والكابتن محمد البخارى وانه يدعمهم بقوة فى الانتخابات القادمة لما قدماه للعبة الدراجات خلال الفترات الماضية ويعتز بعدد من الرياضيين فى الفيوم وعلى رأسهم المرحوم حسنى شبرية والكابتن فاروق طنطاوى مدير نادى الفيوم والمرحوم الكابتن وليم داوود عضو مجلس ادراة نادى المحافظة الاسبق .