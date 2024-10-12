آلية تعيين المعلمين بالحصة في المدارس الحكومية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني آلية تعيين المعلمين المساعدين الذي سبق لهم العمل بالحصة في المدارس الحكومية.

وذكرت مصادر في وزارة التربية والتعليم أنه سيتم الإعلان عن مسابقة لشغل وظائف المعلمين المساعدين لمن سبق لهم التدريس بالمدارس الحكومية بعد الاتفاق على ضوابط مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأوضحت مصادر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التقديم في مسابقة تعيين المعلمين الذي سبق لهم العمل بالحصة سيكون فى الإدارات التعليمية التابعين لها.

وأضافت مصادر في وزارة التربية والتعليم أن الإدارات التعليمية ترسل الأعداد المطلوبة وفق احتياجات كل إدارة لسد العجز إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وشددت المصادر في وزارة التربية والتعليم إلى أن التقديم فى الإدارات التعليمية سيجرى وفق ضوابط واحتياجات فعلية دون محسوبية أو واسطة لأن الوزارة لديها قاعدة بيانات حقيقة بالاحتياجات الفعلية لكل مدرسة وإدارة.

وأكدت المصادر أنه من ثم سيتم مراجعة احتياجات كل إدارة ومدرسة مع المديريات والإدارات قبل فتح باب التقديم أمام المعلمين الذي عملوا بالحصة من قبل.

ولفتت المصادر إلى أهمية سد العجز فى أعضاء هيئة التدريس لأن المعلمين هم عصب العملية التعليمية وأساس كل تطوير على أرض الواقع.

اختبارات مسابقة تعيين المعلمين

وأشارت مصادر وزارة التربية والتعليم إلى عقد اختبارات للمتقدمين لوظائف المعلمين المساعدين في الجهاز المركزي للتنظيم ومن ثم يتم تسكينهم بالإدارات التى تقدموا فيها بأوراقهم.

ونوهت المصادر بأن المتقدمين لمسابقة تعيين المعلمين لمن سبق لهم العمل بالحصة سيخضعون لاختبارات فى التخصص واللغات والكمبيوتر والسمات الشخصية.

وأكدت المصادر في وزارة التربية والتعليم أن هذه المسابقات لتعيين المعلمين الذين عملوا بالحصة وأثبتوا كفاءتهم ولديهم شهادة خبرة.

ونبهت المصادر إلى أن هذه المسابقة ستجرى فى يناير المقبل لمن سبق ليهم التدريس بالحصة ولا علاقة لهم بالمسابقات الأخرى التى تجريها الوزارة لسد العجز فى المعلمين وتستهدف 150 الف على مدار 5 سنوات بدأت 2022.

وتعاقدت الإدارات التعليمية مع نحو 50 ألف معلم للعمل بالحصة لسد العجز في أعداد المعلمين خلال العام الدراسي الحالي 2024-2025 في مختلف المحافظات.

وبلغ قيمة أجر المعلمين العاملين بالحصة 50 جنيهًا على كل حصة مدرسية، يتقاضونها شهريًا، بحسب قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.