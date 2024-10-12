متحدث الإسكان: سعر المتر بالوحدات التي سيتم طرحها يتراوح بين 8 آلاف لـ 15 ألف جنيه

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الطرح الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان خلال الفترة الأخيرة يعد أكبر طرح منذ فترة طويلة، ويبدأ التقديم له من 27 أكتوبر ولمدة شهر، مشددًا على أنه يتم الإعلان سيكون الطرح الإلكتروني والكراسة ستكون للمتاحة للجميع على محور موقع "مسكن"، مشددًا على أن هذه الوحدات جاهزة للإسكان وهناك فرصة لرؤية الوحدات على الأرض.

وأشار "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن وحدات الإسكان الذي تم طرحها هي جاهزة على الاستلام، موضحًا أن مساحات الوحدات السكنية تتراوح من 100 لـ150 متر، مشددًا على أن الأسكان متنوع والمساحات والمدن تختلف في السعر، مضيفًا: "رنج أسعار من 8 آلاف لـ 15 ألف للمتر الواحد"، مشددًا على أن كل المواطنين لديهم القدرة على التسجيل والدخول على الموقع والأسبقية ليس بأسيقية الحجز والاختيار يكون بالقرعة.

وأوضح أن وزير الإسكان أصدر بيان بأنه تم تخصيص 5% من المشروعات لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أنه تم توفير إنترنت قوي لعدم حدوث مشكلات وقوع السيستم وقت التقديم.