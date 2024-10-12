السبت 12 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

متحدث الإسكان: سعر المتر بالوحدات التي سيتم طرحها يتراوح بين 8 آلاف لـ 15 ألف جنيه

الوحدات السكنية
الوحدات السكنية

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الطرح الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان خلال الفترة الأخيرة يعد أكبر طرح منذ فترة طويلة، ويبدأ التقديم له من 27 أكتوبر ولمدة شهر، مشددًا على أنه يتم الإعلان سيكون الطرح الإلكتروني والكراسة ستكون للمتاحة للجميع على محور موقع "مسكن"، مشددًا على أن هذه الوحدات جاهزة للإسكان وهناك فرصة لرؤية الوحدات على الأرض.

 

وأشار "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن وحدات الإسكان الذي تم طرحها هي جاهزة على الاستلام، موضحًا أن مساحات الوحدات السكنية تتراوح من 100 لـ150 متر، مشددًا على أن الأسكان متنوع والمساحات والمدن تختلف في السعر، مضيفًا: "رنج أسعار من 8 آلاف لـ 15 ألف للمتر الواحد"، مشددًا على أن كل المواطنين لديهم القدرة على التسجيل والدخول على الموقع والأسبقية ليس بأسيقية الحجز والاختيار يكون بالقرعة.

 

وأوضح أن وزير الإسكان أصدر بيان بأنه تم تخصيص 5% من المشروعات لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أنه تم توفير إنترنت قوي لعدم حدوث مشكلات وقوع السيستم وقت التقديم.

مواد متعلقة

إعلام لبناني: طيران الاحتلال يشن غارة عنيفة على بلدة النبطية جنوبي لبنان

حزب الله اللبناني: استهدفنا ضواحي تل ‏أبيب بسرب من المسيرات

إذاعة جيش الاحتلال: بطارية دفاع جوي أمريكية ستتمركز بإسرائيل استعدادا للرد الإيراني

صفارات الإنذار تدوي في أكثر من 80 بلدة بشمال ووسط وجنوب إسرائيل

حماس خططت لتنفيذ "طوفان الأقصى" في 2022 لكنها أخرته لإقناع إيران بالمشاركة

جيش الاحتلال: إصابة جنديين بجروح خطيرة في معارك جنوبي غزة ولبنان

“إكسترا نيوز”: العمل بمحور الزقازيق السنبلاوين بدأ من 2020 بمعايير ومواصفات عالمية

الاحتلال: نفذنا عمليات مكثفة ضد عناصر حزب الله بجنوب لبنان خلال 24 ساعة
الجريدة الورقية