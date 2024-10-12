السبت 12 أكتوبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

غدا.. ارتفاع طفيف بالحرارة والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الطقس
الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غداً الأحد، إذ يسود طقس مرتفع الحرارة بشكل طفيف معتدل في الليل مائل للبرودة فى آخرة والصباح الباكر.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

 

وأوضح الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، أنه من المتوقع أن يشهد غدا تأثر البلاد بشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة علي بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة على مدينتى حلايب وشلاتين.

 

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 37 درجة، والصغرى 22، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 24.

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