أبرزهم أحمد صيام وعايدة فهمي.. قائمة المكرمين في ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي

أقيم مساء اليوم المؤتمر الصحفي لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، للدورة السادسة «دورة الأستاذ .. فؤاد المهندس» برئاسة الفنان عمرو قابيل، في سينما مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن يقام في الفترة من 19 حتى 25 أكتوبر الجاري.



وأقيم المؤتمر الصحفي بحضور دكتور حسام بدراوي، رئيس اللجنة العليا، وأعضاء اللجنة العليا منهم الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة فاطمة ناعوت، ودكتور سمر سعيد، أمين عام الملتقى ، و دكتورة دينا عبود عميد كلية الفنون والتصميم بجامعة الجلالة.



وفي بداية المؤتمر تم عرض فيلم وثائقي عن تاريخ ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، في دوراته الخمس السابقة، كما تم عرض فيلم قصير عن فعاليات الدورة السادسة.

وفي كلمته، رحب الفنان عمرو قابيل بالحضور، وأعرب عن سعادته لوصول الملتقى للدورة السادسة التي ستقدم العديد من الفعاليات، و بأسرة المهرجان، مشيرا إلى الجهد الكبير المبذول طوال العام حتى تخرج الدورة السادسة، وكل دورة متميزة.

وأعلن عمرو قابيل، خلال المؤتمر عن مكرمي المهرجان وهم : " الفنان القدير أحمد صيام، الفنانة القديرة عايدة فهمي، الكاتب والمخرج المسرحي عماد الشنفري الفنان من سلطنة عمان، الفنانة رانيا عاطف، الفنان مصطفى أبو سريع، كما يكرم الملتقى اسم الفنان الكبير الأستاذ فؤاد المهندس صاحب أسم الدورة السادسة.

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي



ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، يترأسه، مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، الدكتور حسام بدراوي، رئيس اللجنة العليا للمهرجان.



ملتقى أيام القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، انطلق في أكتوبر 2018 بدعم ورعاية دكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، و دكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، و رعاية هيئة تنشيط السياحة، برئاسة عمرو القاضي، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون، ودعم ورعاية أكاديمية الفنون برئاسة دكتورة غادة جبارة، وجامعة الجلالة برئاسة دكتور محمد الشناوي.