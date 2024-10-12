حزب الله اللبناني: استهدفنا ضواحي تل أبيب بسرب من المسيرات
أعلن حزب الله اللبناني، عن استهداف ضواحي تل أبيب بسرب من المسيرات، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.
بيان من حزب الله اللبناني:
وأوضح حزب الله، أنه تم استهداف بالصواريخ تجمعا لقوات الاحتلال في مستعمرة كفر جلعادي في إصبع الجليل شمالي إسرائيل.
قصف حزب الله مساء اليوم السبت، ثكنة معاليه غولاني بصلية صاروخية .
وقال حزب الله : دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:00 من مساء يوم السبت 12-10-2024، ثكنة معاليه غولاني بصلية صاروخية.
وأفادة نجمة داوود الحمراء، بأن 12 شخصاً أصيبوا بجروح خلال "عيد الغفران" اليوم وهم في طريقهم إلى الملاجئ بعد القصف على الجليل.