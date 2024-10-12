السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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حزب الله اللبناني: استهدفنا ضواحي تل ‏أبيب بسرب من المسيرات

مسيرات حزب الله
مسيرات حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني، عن استهداف ضواحي تل ‏أبيب بسرب من المسيرات، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

بيان من حزب الله اللبناني:

وأوضح حزب الله، أنه تم استهداف بالصواريخ تجمعا لقوات الاحتلال في مستعمرة كفر جلعادي في إصبع الجليل شمالي إسرائيل.

قصف حزب الله مساء اليوم السبت، ثكنة معاليه غولاني بصلية صاروخية .

وقال حزب الله : دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:00 من مساء يوم السبت 12-10-2024، ثكنة معاليه غولاني بصلية صاروخية.

 

وأفادة نجمة داوود الحمراء، بأن 12 شخصاً أصيبوا بجروح خلال "عيد الغفران" اليوم وهم في طريقهم إلى الملاجئ بعد القصف على الجليل.

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