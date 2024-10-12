السبت 12 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

بملايين الدولارات.. خبير أمن معلومات يكشف تفاصيل ألعاب المراهنات وخداع الأطفال

موقع المراهنات
موقع المراهنات

قال وليد حجاج خبير أمن المعلومات، إن بعض المواطنين يتجهون لألعاب المراهنات والشبيهة بألعاب القمار، مع تقديم محفزات وإغراءات للمواطنين من خلال رصيد مجاني كبير.

وتابع خبير أمن المعلومات، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن مصممي ألعاب المراهنات يتم تصميمها من قبل أشخاص خارج مصر، موضحا أن أصحاب تلك التطبيقات يتعاملون مع مكاتب في مصر، بطرق غير شرعية.

txt

بهاء حسن: 250 مليار دولار حجم سوق أمن المعلومات بحلول 2026

txt

جامعة المنيا تُنظم برنامجًا تدريبيًا لمُنتسبي الجامعة على أمن المعلومات

وذكر حجاج، أنه بعد مرور الوقت يقوم العميل بإضافة الرصيد للتمكن من جني أرباح أكثر، بعد تقديم إغراءات مادية من التطبيقات، موضحا أن المراهنات تكون رياضية وغرف مغلقة غير أخلاقية.

كما أشار إلى أن بعض المواطنين الذين استخدموا ألعاب المراهنات، كانوا يتغيبون عن أعمالهم، مع حدوث مشكلات زوجية، موضحا أن تم صرف مبالغ ضخمة بملايين الدولارات في تلك الألعاب.


وتابع أن بعض منفذي ألعاب المراهنات، من أصحاب الجنسيات الصينية، مضيفا أن هناك فرق بين تطبيقات المراهنات وتطبيقات المسابقات، مثل تطبيقات الاستثمارات في العملات الرقمية التي تخدع العملاء لسرقة أموالهم.
 

مواد متعلقة

هل يمكن تصنيع الشيكولاتة وورق الفويل ومستحضرات التجميل في مصر؟.. فيديو

أستاذ طرق: محطة بشتيل تقضي على التكدس والازدحام وتعمل وفقا للنظم العالمية

خبير عسكري: إسرائيل تتكبد خسائر كبيرة جراء محاولاتها اجتياح لبنان

تيار الاستقلال الفلسطيني: الاحتلال يمارس أقصى درجات الإجرام ضد شعبنا

خبير استراتيجي: قمة السيسي مع إريتريا والصومال تأكيد على قوة مصر بإفريقيا

الأرصاد تناشد المواطنين ارتداء الملابس الخريفية

"حياة كريمة" توفر اللحوم بأسعار في المتناول.. وإقبال كبير من المواطنين بالمقطم

فرد أمن الشيخ زايد يطالب بتعويض 5 ملايين جنيه من إمام عاشور.. فيديو
الجريدة الورقية