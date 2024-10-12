بملايين الدولارات.. خبير أمن معلومات يكشف تفاصيل ألعاب المراهنات وخداع الأطفال

قال وليد حجاج خبير أمن المعلومات، إن بعض المواطنين يتجهون لألعاب المراهنات والشبيهة بألعاب القمار، مع تقديم محفزات وإغراءات للمواطنين من خلال رصيد مجاني كبير.

وتابع خبير أمن المعلومات، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن مصممي ألعاب المراهنات يتم تصميمها من قبل أشخاص خارج مصر، موضحا أن أصحاب تلك التطبيقات يتعاملون مع مكاتب في مصر، بطرق غير شرعية.

وذكر حجاج، أنه بعد مرور الوقت يقوم العميل بإضافة الرصيد للتمكن من جني أرباح أكثر، بعد تقديم إغراءات مادية من التطبيقات، موضحا أن المراهنات تكون رياضية وغرف مغلقة غير أخلاقية.

كما أشار إلى أن بعض المواطنين الذين استخدموا ألعاب المراهنات، كانوا يتغيبون عن أعمالهم، مع حدوث مشكلات زوجية، موضحا أن تم صرف مبالغ ضخمة بملايين الدولارات في تلك الألعاب.



وتابع أن بعض منفذي ألعاب المراهنات، من أصحاب الجنسيات الصينية، مضيفا أن هناك فرق بين تطبيقات المراهنات وتطبيقات المسابقات، مثل تطبيقات الاستثمارات في العملات الرقمية التي تخدع العملاء لسرقة أموالهم.

