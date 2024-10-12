السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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شيخ مشايخ سيناء: الحكومة أنفقت 700 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية بأرض الفيروز

عبدالله جهامة، شيخ
عبدالله جهامة، شيخ مشايخ وسط سيناء

قال الشيخ عبدالله جهامة شيخ مشايخ وسط سيناء، إن كل وعود الرئيس السيسي، لأهل سيناء، تم تنفيذها، مؤكدا أن أهالي سيناء يحافظون على كل حبة رمل فيها.

وتابع شيخ مشايخ وسط سيناء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن أبناء سيناء عملوا خلال السنوات الماضية مع القوات المسلحة لحماية البلاد، موضحا أن الحكومة أنفقت 700 مليار جنيه في سيناء، لبناء مدن جديدة وطرق وسكة حديدية ومشروعات طاقة مختلفة، وخدمات أخرى.

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كما ذكر الشيخ عبدالله جهامة، أن مشروع تشغيل قطارات السكة الحديد وخط بئر العبد، هو بمثابة خدمة ممتازة للأهالي لتسهيل عليهم عمليات التنقل، مع الحفاظ على شبكة الطرق.


ووجه شيخ مشايخ وسط سيناء؛ الشكر للرئيس السيسي لكل ما قدمه من مشروعات تنموية، متمنيا استمرار زيادة المشاريع في سيناء خلال الفترة المقبلة.


 

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