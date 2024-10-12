وكيل صحة شمال سيناء افتتاح نقطة طبية في حي ابو خويطر

أعلن الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، عن افتتاح نقطة طبية في حي ابو خويطر بالشيخ زويد بحضور ا صالح ابو هولي رئيس مجلس ومدينة الشيخ زويد ، كجزء من الجهود المستمرة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في شمال سيناء.

وأوضح أن النقطة الطبية يتم من خلالها توفير الرعاية الطبية الضرورية والأدوية والمستلزمات الطبية لضمان تقديم خدمة صحية لأهالي حي ابو خويطر في إطار اعطاء أولوية أولى للعناية بالقري البعيدة والمناطق الأكثر احتياجاً

من جانبه أوضح الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة ان النقطة الطبية تهدف إلى تقديم خدمات صحية قريبة من المواطن بحي ابو خويطر، وان توجيهات وكيل الوزارة هي تعزيز تواجد الأطقم الطبية ومقدمي الخدمة في منطقة ابو خويطر، مما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة. وضمان وصولها إلى الأماكن الأكثر احتياجًا والبعيدة

وأكد الدكتور علي ابو عالية مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد، على تواجد الطاقم الطبي وتواجد طاقم تمريض لتوفير الرعاية الصحية الأولية.