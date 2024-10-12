السبت 12 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

تعرف على شروط التعاقد بالحصة للمعلمين في المدارس الحكومية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تنشر بوابة الوفد المعلومات المهمة حول مسابقات التعاقع مع المعلمين بالحصة، وسيتم الاعلان عنها خلال خلال شهر يناير المقبل، عن مسابقتين لشغل وظائف معلم مساعد لمن يعملون حاليا بالحصة في المدارس.

 

المعلمين بالحصة

 

معلومات مهمة حول مسابقات التعاقد 

 

ومسابقات المعلمين العاملين بالحصة لا علاقة لها بمسابقات التي يتم إعلانها سنويا لشغل وظائف 30 ألف معلم ضمن الأعداد المستهدفة والتي تشمل 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات بدأت 2022 وتم تعيين منها قرابة 36 ألف معلم حتى الآن.

 

ـ ويشترط لمن يتم التعاقد معه ضمن المعلمين العاملين بالحصة أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوى أو دبولم تربوى.

 

 سيكون التقديم على مستوى الإدارات التعليمية على أن يعقد لهم اختبارات في التنظيم والإدارة.

 

المعلمين بالحصة

 

المعلم المتعاقد حاليا بالحصة بالمدارس الحكومية وملتزم بعمله، ويقدم فيه أداء جيدا، ستكون له فرصة خاصة للتعيين منفصلة عن الإعلان العام، وذلك تقديرا لجهودهم واعترافا بالخبرة التي يكتسبونها من عملهم الفعلي بالتدريس، مع ضرورة انطباق باقي شروط التقدم من مؤهلات وسن واجتياز الاختبارات الخاصة بهذا الإعلان.

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