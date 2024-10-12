السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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هل يمكن تصنيع الشيكولاتة وورق الفويل ومستحضرات التجميل في مصر؟.. فيديو

مستحضرات تجميل
مستحضرات تجميل

أكد المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أننا نستورد بعض المواد والمنتجات التي تكلف الدولة ملايين الدولارات، وهذه المنتجات يمكن تصنيعها في مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، قائلًا: «لا بد من وجود فرص استثمارية لتحفيز المستثمرين للدخول في توطين هذه الصناعات».

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الرئيس السادات سبق عصره.. رسائل الرئيس السيسي خلال افتتاح محطة قطارات بشتيل

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وتابع: «الرئيس السيسي تحدث اليوم خلال افتتاح محطة صعيد مصر بشتيل عن استيراد منتجات مثل ورق الفويل ومستحضرات التجميل والشكولاتة، وكل هذه منتجات يمكن توطينها داخل مصر».  

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