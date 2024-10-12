محول كهرباء نزلة سلام يتسبب في تلف الأجهزة الكهربائية

ناشد مجلس إدارة مركز شباب الجزيرة الشقراء بحري نزلة سلام وأهالي القرية، التابعة لمركز الصف جنوب الجيزة، المهندس طارق عبدالشافي، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة كهرباء جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بالتدخل لإيجاد حل لمشكلة وجود راجع بالكهرباء بالخط الأرضي في المحول الموجود بجوار مركز الشباب بالقرية ما أدى لحدوث تلفيات كبيرة في الأجهزة بالمركز الإنارة وتلفيات في الأجهزة الكهربائية بالمنازل المحيطة بالمركز .

وجاء في الشكوى ، أن وجود راجع بالخط الأرضي تسبب في إحداث تلفيات كبيرة بالأجهزة وكشافات الإنارة بمركز الشباب، كما أدى إلى حدوث عطل في ماكينة الصراف الآلي ATM الملحقة بالمركز منذ 20 يوما ما أدى إلى قيام بنك مصر بإيقاف الماكينة لحين إصلاح العطل الموجود بمحول القرية الموجود بجوار ديوان عائلة سلام ومركز شباب القرية، وقد طالب البنك من مركز الشباب بالتواصل مع شركة الكهرباء وأعطى مهلة للإصلاح وإلا سيقوم بنقل ماكينة الصراف الآلي من القرية ما يتسبب في ضرر كبير لأهالي القرية خاصة كبار السن والسيدات ومن هم على المعاش خاصة وأن القرية بعيدة عن المدينة .

وأكد مجلس إدارة مركز شباب نزلة سلام، أنهم تواصلوا مع الخط الساخن لشركة الكهرباء لإصلاح المشكلة بمحول القرية، كما أنهم تواصلوا مع المسئولين في هندسة كهرباء الصف ولكن دون جدوى ولم يرسلوا أحد لإصلاح العطل حتى اليوم، مطالبين السيد رئيس مجلس إدارة الشركة بالتدخل لحل المشكلة، خاصة بعد تأثيرها الكبير على الأجهزة الكهربائية بالمنازل أيضا في المنطقة بأكملها .

توقيعات عديدة من أعضاء النادي

عنهم محمد وحيد صادق

رئيس مجلس إدارة النادى