لو كنت طالب علم.. ترشيحات ذهبية من علماء الأزهر لكتب يجب أن تقرئها

رشح الدكتور مختار مرزوق عميد كلية أصول الدين سابقًا بجامعة الأزهر بعض الكتب الهامه، و البعض منها جاء من وحي ما تلقاه عن شيخه الأزهري الدكتور محرم فيما يختص بما يجب على طالب العلم أن يقتنيه من الكتب للقراءة.

ما الذي ينبغي على طالب العلم أن يقتنيه من كتب العلم ؟

قال مرزوق أنه لابد للأزهري من الحرص على اقتناء الكتب المختلفة وأن تكون له مكتبته الخاصة من الكتب المطبوعة وبخاصة الكتب المحققة تحقيقا علميا وليس تجاريا.

وأضاف أنه يجب على طالب العلم تفضيل اقتناء الكتب على غيرها مما يحتاجه الأزهري مما ليس بضروري، والشيخ رحمه الله تعالى عبارة مشهورة في ذلك وهي ( فضل الكتاب على الجلباب )

وتابع مزوق أن شيخه قال له حين عين إماما وخطيبا ومدرسا بمديرية الأوقاف في محافظة أسيوط عام ١٩٨٤ م : "حتى تنجح في عملك اقرأ في كل فن كتابا كالتالي:

في التفسير

في التفسير بالمأثور: تفسير ابن كثير وابن جرير إن أمكن.

في التفسير بالرأي مفاتيح الغيب للفخر الرازي

في التفسير البلاغي الكشاف للزمخشري..

في التفسير الفقهى تفسير القرطبي وكتب أحكام القرآن

في الحديث

الكتب الجامعة مثل الترغيب والترهيب المنذري، رياض الصالحين للنووي ، التاج الجامع للأصول وغيرهم، هذا بالإضافة إلى الكتب الستة وشروحها ( البخاري ومسلم أبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجة ) على حسب الإمكان مع تقديم الصحيحين على غيرهما.

الكثير من كتب الأدب ودواوين الشعراء حتى يرتقي أسلوبك

ووضح مرزق أن لهذا قد انتهى شيخه، ورشح عدد من الكتب في عدة مجالات للأئمة والوعاظ إضافة إلى ما قاله شيخه ما يلي :

أولا في السيرة :

سيرة ابن هشام والسيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة للدكتور محمد أبي شهبة..

وإن أردت التوسع فعليهم ب( سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ) طبعة وزارة الأوقاف المصرية فهي أحسن الطبعات وتشتمل على( ١٢ ) مجلد تقريبا

وفي التاريخ عليك ب

البداية والنهاية للحافظ ابن كثير

ثانيا في مصطلح الحديث

كتاب شيخنا الدكتور محمد محمود بكار ( بلوغ الآمال في مصطلح الحديث والرجال )

أو أي كتاب آخر كالباعث الحثيث

أو كتب أساتذة جامعة الأزهر وهي متواترة

ثالثا كتب الفتاوى

فتاوى دار الإفتاء المصرية وهي الأهم ، فتاوى الشيخ عطية صقر ، فتاوى الإمام الأكبر الراحل أد عبدالحليم محمود رحمه الله تعالى .

رابعا كتب النحو والصرف

عليك بشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك

خامسا كتب البلاغة

يكفي أن تقرأ كتب البلاغة المقررة على المعاهد الأزهرية

سادسا في علم الأخلاق

كان رحمه الله تعالى يقول : أنفع الكتب للداعية هو كتاب إحياء علوم الدين الغزالي..

ويستطيع الداعية أن يتجنب الأحاديث الموضوعة والضعيفة بقراءة تخريج العراقي على الإحياء وهو موجود بأسفل كل صفحة ..

سابعا كتب علوم القرآن

مثل الإتقان للسيوطي

الرهان للزركشي

المدخل لأبي شهبة

ولي والحمد لله الوسيط في علوم القرآن ..

ثامنا كتب الفقه

عليك بالكتب الجامعة المذاهب

وأرشح لك الفقه الإسلامي وأدلته د وهبة الرحيلي

وعليك بكتاب رحمة الأمة في اختلاف الأئمة وهو مطبوع مع مجلة الأزهر منذ فترة يسيرة .