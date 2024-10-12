موعد مباراة مصر وموريتانيا المقبلة

يستعد المنتخب المصري الأول لكرة القدم لمواجهة قوية أمام نظيره موريتانيا، ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وكان المنتخب المصري قد حقق الفوز على نظيره الموريتاني بهدفين نظيفين عن طريق الثنائي محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام حسن استبعاد لاعب ليفربول محمد صلاح بعدما طلب اللاعب عدم التواجد في المباراة القادمة خوفًا من تعرضه للإصابة، خاصة وأن المباراة ستُلعب على ملعب نجيل صناعي.

موعد مباراة مصر وموريتانيا

تنطلق مواجهة المنتخب المصري أمام الموريتاني في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، في المباراة التي يشهدها ملعب "شيخ أولدا".

القنوات الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا

تُنقل مباراة مصر وموريتانيا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، والتي يتوقع أن تكون قوية ومثيرة.