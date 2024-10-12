علي الحجار نجم الليلة السادسة بمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

تتوالى ليالى مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ٣٢ بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ويديره الدكتور خالد داغر، حيث يقام في الثامنة والنصف مساء الأربعاء ١٦ أكتوبر على مسرح النافورة حفلاً بعنوان (موسيقي المؤلفين العرب )، تحت رعاية وزير الثقافة، وهم : "خالد حماد ، عمرو إسماعيل ( مصر ) ، ممدوح سيف ( السعودية ) ، وحيد الخان ( البحرين ) يتضمن باقة من إبداعاتهم اللحنية.



يليه فاصلاً للفنانة اللبنانية عبير نعمة بمصاحبة أوركسترا سيني سيمفوني قيادة المايسترو أحمد عويضة.

بالتزامن على مسرح الجمهورية يقام حفلاً للفنانة الكبيرة نادية مصطفي بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقي قيادة المايسترو حازم القصبجي يسبقها فاصلاً غنائياً لفنانى الأوبرا محمد طارق، منار سمير، أحمد سعيد وإبراهيم رمضان.



وفى معهد الموسيقى العربية تقدم فرقة الإنشاد الدينى حفلا إشراف المايسترو عمر فرحات وبمشاركة نجوم الفرقة : حسام صقر ، أشرف زيدان، إبراهيم فاروق، وائل سراج، أحمد نافع، بلال مختار، حسام صالح، محمد حسين، محمد نشأت ومحمد الجزار.

كما يقام علي مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية" حفلاً للفنان الكبير علي الحجار وفرقته يتضمن باقة من من أشهر أعماله الغنائية، إلي جانب مجموعة ط من الأعمال لكبار الشعراء والملحنين منها : " أهو ده اللي صار لـ فنان الشعب سيد درويش- اللي بني مصر و علي قد ماحبينا لـ الموسيقار بليغ حمدي.

بالإضافة إلى: "المال والبنون و الليل وآخره و تيجيش نعيش لـ الموسيقار ياسر عبد الرحمن- ماتمنعوش الصادقين لـ الموسيقار عمار الشريعي- ⁠مسألة مبدأ و زي الهوي و عارفة لـ الموسيقار عمر خيرت- ⁠لما الشتا يدق البيبان لـ الموسيقار أحمد الحجار" ويهدى لجمهور اسكندرية أغنيتين هما إسكندراني و مغرم صبابة".

وفي نفس التوقيت علي مسرح أوبرا دمنهور يقام حفلاً للفنانة الأردنية نداء شرارة التي تقدم مجموعة من الغنائيات التراثية والمعاصرة قيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد.

كما يقام فى السابعة مساء على المسرح الصغير صالون ثقافى بعنوان "موسيقى المبدعين فى صحبة القانون "، بمشاركة الدكتور هشام عزمى ضيف شرف الصالون و الضيوف " الموسيقار راجح داود، الموسيقار هشام نزيه، المستشار أحمد مختار ،الدكتور مدحت العدل ،نور المعتصم، امينة هاني " ويدير الصالون الدكتور حسام لطفي.

وفي الواحدة والنصف ظهرا تقام تصفيات مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني للغناء العربي (للشباب) بالمسرح الصغير.