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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

حزب الله يقصف ثكنة معاليه غولاني بصلية صاروخية

بوابة الوفد الإلكترونية

قصف حزب الله مساء اليوم السبت، ثكنة معاليه غولاني بصلية صاروخية .

وقال حزب الله : دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:00 من مساء يوم السبت 12-10-2024، ثكنة معاليه غولاني بصلية صاروخية.

 

وأفادة نجمة داوود الحمراء، بأن 12 شخصاً أصيبوا بجروح خلال "عيد الغفران" اليوم وهم في طريقهم إلى الملاجئ بعد القصف على الجليل.

 

 

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