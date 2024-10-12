حزب الله يقصف ثكنة معاليه غولاني بصلية صاروخية

قصف حزب الله مساء اليوم السبت، ثكنة معاليه غولاني بصلية صاروخية .

وقال حزب الله : دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:00 من مساء يوم السبت 12-10-2024، ثكنة معاليه غولاني بصلية صاروخية.

وأفادة نجمة داوود الحمراء، بأن 12 شخصاً أصيبوا بجروح خلال "عيد الغفران" اليوم وهم في طريقهم إلى الملاجئ بعد القصف على الجليل.