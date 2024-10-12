أعلن الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة فى القليوبية، نجاح أول جراحة لمناظير العظام بمستشفي شبين القناطر المركزى، كما أن الفريق الطبي بالمستشفي تمكن من اجراء أول جراحة لمناظير العظام حيث كان يعاني المريض من قطع بغضروف الركبة، وتمكن الفريق من اجراء العملية الجراحية له بنجاح.

نجاح أول جراحة لمناظير العظام بمستشفى شبين القناطر…

وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذا في إطار السعي المستمر لتقديم كافة التخصصات داخل المستشفي لتحقيق أعلي مستوي من الخدمة الطبية للمواطنين.

من ناحية أخرى قام الدكتور محمد جمال سلامة وكيل مديرية الصحة بإجراء جولة مرورية بمستشفى القناطر الخيرية خلال فترة العمل المسائية ، حيث تأكد خلالها من تواجد الطاقم الطبي النوباتجي وتفقد أيضا العنايات المركزة للكبار واطمأن على أحوال المرضى.

كما تفقد قسم العنايات المركزة للأطفال وتأكد من انتظام سير العمل، وكذلك قسم الحضانات.

ووجه وكيل المديرية أثناء الزبارة بالاهتمام بمستوى النظافة العامة للمستشفى وكذلك الاهتمام بخدمات الأمن بالمستشفى.