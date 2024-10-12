تفقد الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، معهدى القناطر الخيرية الأعدادى الثانوى بنين والابتدائي.

رئيس منطقة القليوبية الأزهرية يتفقد معهد القناطر الخيرية…

وقام رئيس الإدارة المركزية للمنطقة بعقد اجتماع مع مدير ووكيل الإدارة وشيخى المعهدين وناقش موقف المعاهد من توافر المقاعد والكتب وهيئة التدريس والاخصائيين الاجتماعيين رافقه خلال الزيارة الشيخ خالد جودة مدير الإدارة التعليمية بالقناطر والشيخ عصام سيد وكيل الإدارة والشيخ سعيد البهادى شيخ معهد البنين ومروة جابر شيخ المعهد الابتدائي ونصار محمد وكيل معهد القناطر بنين وعصام أنور مسؤل أمن الإدارة.

ووجه “ رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية ” بتنفيذ التعليمات والتوجيهات وتكثيف المتابعة وحذر من التقصير أو التهاون فى الأعمال أو المتابعة، وتم بحث مشكلة الكثافة وسد عجز المعلمين من الوعاظ والأئمة والخدمة العامة.

أكبر قافلة طبية علاجية متخصصة وشاملة لأهالي كفر شكر…

وفي سياق أخر - تفقدت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية يرافقها الدكتور أسامة الشلقانى وكيل أول وزارة الصحة بمحافظة القليوبية ومحمد غنيم رئيس مركز ومدينة كفر شكر محمد غنيم رئيس مركز ومدينة كفر شكر أكبر قافلة طبية علاجية متخصصة وشاملة لأهالي قرية كفر على شرف الدين بمدينة كفر شكر، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية بداية بناء الإنسان لتقديم خدمة طبية مميزة لجموع المواطنين من خلال توفير الكشف والعلاج فى العديد من التخصصات الطبية وعلاج غير القادرين وإجراء عمليات جراحية بالمجان تنفيذا لتعليمات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

وأكدت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية أن القافلة الطبية العلاجية المجانية أطلقتها مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان أطلقت للكشف وعلاج المرضى بالمجان بقرية كفر على بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية.



أضافت نائب محافظ القليوبية أن الدولة لديها خطة طموحا للاهتمام بالقطاع الصحى بكافة المحافظات من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين من خلال إطلاق العديد من المبادرات والحملات منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم بالبلاد، موضحا أن القافلة ضمت إسطولا من سيارات القوافل الطبية بمبادرة بداية وحياة كريمة للمصريين يرافقهم معمل طفيليات ومعمل تحاليل دم كاملة وأشعة عادية وغيرها من الأجهزة الطبية لزوم الكشف وعلاج المرضى دون مقابل مادى نهائيا وذالك حرصا من القيادة السياسية على صحة وحياة المواطنين بالمدن والقرى بتوفير الخدمات إلى محل إقامتهم دون أى معاناة لإشاعة الرضا بين المواطنين بجهود وإنجازات الدولة.

وأوضح أن القافلة شهدت إقبالا كبيرا من الأهالى رجال ونساء وأطفال وتم توقيع الكشف الطبي المجاني علي جميع المرضى داخل الوحدة الصحية بقرية على شرف الدين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.