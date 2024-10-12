ضبط 100 طن مخصبات زراعية مغشوشة في القليوبية

كشف قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عن إقامة أحد الأشخاص لمصنع عشوائي غير مرخص بمنطقة الخانكة في محافظة القليوبية، لإنتاج وتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة، باستخدام مواد مجهولة المصدر غير صالحة للاستخدام وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 100 طن مخصبات زراعية مغشوشة بمحافظة القليوبية…



وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف المصنع المشار إليه أمكن ضبط شريك ومدير المصنع مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنياز

كما تم ضُبط داخل المصنع 75 طن مواد خام مجهولة المصدر تُستخدم في تصنيع المخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة، 25 طن منتج نهائي لمخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة ومعبأة داخل شكائر مقلدة منسوب إنتاجها لكبرى الشركات ومُعدة للتداول.

وكذلك خط إنتاج كامل غير مرخص لإنتاج وتعبئة المخصبات الزراعية، و3 غلايات لتسخين المواد الخام ، 430 تنك وبرميل، ماكينة خلط، ماكينة لتخفيف المنتج، ميزان ديجيتال، كميات كبيرة من الشكائر الفارغة المنسوبة للشركات الإستثمارية المرخصة المشار إليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجاري.

