محافظ المنيا يناشد المواطنين سرعة إنهاء ملفات التصالح حمايةً للأجيال القادمة

ناشد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، اليوم السبت، المواطنين بسرعة إنهاء ملفات التصالح فى مخالفات البناء، واستكمال المستندات المطلوبة ، بما يترتب عليه صدور قرار بقبول التصالح، والذى يعد بمثابة ترخيص قانوني ، يترتب عليه انقضاء الدعاوى الجنائية، وسقوط الأحكام ، وحفظ التحقيقات الجارية بشأنها، وإضفاء وضع قانونى للبناء المخالف.

لافتا المحافظ ، إلى ان عدم التقدم للتصالح ، يعطي أحقية للدولة لإزالة العقار ، وتحصيل كافة المبالغ المستحقة للدولة نظير البناء المخالف، وشدد المحافظ ، على ضرورة إنهاء هذا الملف الذي توليه القيادة السياسية أهمية قصوى ، لأنه يمس حياة المواطنين ويؤثر على أنشطتهم اليومية، إلى جانب قدرته على إتاحة المزيد من فرص العمل التجارية ، وتنمية الإقتصاد المحلى.

وخلال قيادته حملة لإزالة التعديات اليوم السبت، فى أول أيام انطلاق الموجة 24 لإزالة التعديات، طالب اللواء كدوانى، الراغبين في التصالح بسرعة تقديم أوراقهم ، وإنهاء ملفاتهم قبل 4 نوفمبر المقبل، مؤكدا ، استعداد المحافظة للعمل بالقرارات الجديدة ، وفقا للتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء وإصدار التراخيص ، وفق ما نصت عليه أحكام القانون 119 لسنة 2008 ، ووقف العمل بالإشتراطات البنائية الجديدة.

وأشار اللواء كدواني، إلى أن المحافظة مستمرة في متابعة تنفيذ الموجة ، في جميع مراكز ومدن المحافظة ، حتى الإنتهاء من إزالة كافة التعديات ، مع التأكيد على عدم الرضوخ لسياسة فرض الأمر الواقع ، من بعض المخالفين غير الجادين فى إنهاء إجراءات التصالح ، وتقنين أوضاعهم ، وعدم السماح بعودة المخالفات مرة أخرى