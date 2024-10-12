السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

محافظ المنيا يناشد المواطنين سرعة إنهاء ملفات التصالح حمايةً للأجيال القادمة

محافظ المنيا
محافظ المنيا

ناشد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، اليوم السبت، المواطنين بسرعة إنهاء ملفات التصالح فى مخالفات البناء، واستكمال المستندات المطلوبة ، بما يترتب عليه صدور قرار بقبول التصالح، والذى يعد بمثابة ترخيص قانوني ، يترتب عليه انقضاء الدعاوى الجنائية، وسقوط الأحكام ، وحفظ التحقيقات الجارية بشأنها، وإضفاء وضع قانونى للبناء المخالف.

 لافتا المحافظ ، إلى ان عدم التقدم للتصالح ، يعطي أحقية للدولة لإزالة العقار ، وتحصيل كافة المبالغ المستحقة للدولة نظير البناء المخالف، وشدد المحافظ ، على ضرورة إنهاء هذا الملف الذي توليه القيادة السياسية أهمية قصوى ، لأنه يمس حياة المواطنين ويؤثر على أنشطتهم اليومية، إلى جانب قدرته على إتاحة المزيد من فرص العمل التجارية ، وتنمية الإقتصاد المحلى.

 وخلال قيادته حملة لإزالة التعديات اليوم السبت، فى أول أيام انطلاق الموجة 24 لإزالة التعديات، طالب اللواء كدوانى، الراغبين في التصالح بسرعة تقديم أوراقهم ، وإنهاء ملفاتهم قبل 4 نوفمبر المقبل، مؤكدا ، استعداد المحافظة للعمل بالقرارات الجديدة ، وفقا للتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء وإصدار التراخيص ، وفق ما نصت عليه أحكام القانون 119 لسنة 2008 ، ووقف العمل بالإشتراطات البنائية الجديدة.

وأشار اللواء كدواني، إلى أن المحافظة مستمرة في متابعة تنفيذ الموجة ، في جميع مراكز ومدن المحافظة ، حتى الإنتهاء من إزالة كافة التعديات ، مع التأكيد على عدم الرضوخ لسياسة فرض الأمر الواقع ، من بعض المخالفين غير الجادين فى إنهاء إجراءات التصالح ، وتقنين أوضاعهم ، وعدم السماح بعودة المخالفات مرة أخرى

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