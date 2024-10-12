ضمن المبادرة الرئاسية "بداية".. جامعة الإسكندرية تطلق قافلة مجمعة إلى قرية أبيس ٨

فى إطار مواصلة جامعة الإسكندرية مشاركتها الفعّالة فى المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أمس الجمعة ٢٠٢٤/١٠/١١، قافلة مجمعة إلى قرية أبيس ٨، بمشاركة عدد كبير من كليات الجامعة فى كافة التخصصات الطبية والمجتمعية والتعليمية والخدمية، بهدف تقديم خدمات وبرامج توعوية وأنشطة مختلفة لخدمة أهالى القرية.

وأشار الدكتور تامر عبد الله، وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر لجنة القوافل بالجامعة، أن إجمالي عدد الحالات التي تم توقيع الكشف عليها بلغ ٦١٩ حالة من مختلف التخصصات الطبية، بواسطة الأطباء المختصين من كلية الطب البشرى، والعيادة المتنقلة لطب الأسنان، والمساهمة من معهد البحوث الطبية، وقامت القافلة من خلال كلية الصيدلة بتوفير الأدوية مجاناً للمرضى، وأوضح أنه يتم تحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات الجامعية لاستكمال خطة العلاج اذا اقتضى الأمر، وأضاف أن جميع الكليات قد ساهمت فى تقديم مجموعة من الأنشطة من خلال أساتذتها وطلابها وذلك على النحو التالى:

قام الفريق المشارك من كلية التمريض بإجراء قياسات السكر والضغط والفحص المبكر لسرطان الثدى وتقديم نصائح للأهالى عن التغذية السليمة للأطفال بأجمالي عدد حالات بلغ ٨٥ حالة.

قام وفد كلية الطب البيطري بالتوجه إلي قرية أبيس ٤- الروضة، وتوقيع الكشف علي الحيوانات والماشية والطيور حيث بلغ إجمالي عدد الحيوانات التي تم الكشف عليها ٢٤٦ وبلغ إجمالي عدد الطيور ٦٤٢ إلى جانب تقديم توعية لأهالى القرية عن أهمية طاعون المجترات الصغيرة وبرامج التحصين ضد الامراض المعدية والتنوية عن الامراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وطرق تجنبها.

وشارك وفد المعهد العالى للصحة العامة بمجموعة من النشاطات التثقيفية الصحية التوعوية التى استهدفت النساء والأطفال من أهالى المنطقة حيث تم تقديم محاضرات عن طرق التعامل النفسى السليم مع الاطفال فى فترة دخول المدارس، وأهمية الغذاء الصحي المتوازن وطرق تنظيم الأسرة، وطرق المحافظة على الوزن المثالى، وأهمية ممارسة الرياضة.

شارك عدد من أساتذة كلية الزراعة فى تقديم استشارات زراعية لأهالى القرية.

كما شارك وفد كلية التربية، بعقد امتحانات فورية بمدرسة عبد العزيز هارون بقرية أبيس 8 لعدد ( ١٠٤ ) فرد من الأميين، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، وتم عمل استكتاب بعد عقد الامتحانات وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، بمشاركة أعضاء هيئة محو الأمية وتعليم الكبار.

شارك أعضاء هيئة التدريس وطالبات كلية التربية النوعية في تنفيذ ورش فنية متنوعة تهتم بالتنمية البشرية وكيفية الاستفادة من جماليات فن المكرمية والتطريز والكروشيه ، وتوظيف بواقى أقمشة الجينز فى أعمال ومشغولات فنية رائعة، وكيفية التشكيل الخزفي بالحبال، وإعادة تدوير المخلفات المنزلية لإنتاج مكملات جمالية، وكيفية إنتاج مشغولات يدوية كنواه للقيام بعمل مشروعات متناهية صغيرة.

كما شاركت كلية التربية للطفولة المبكرة بتقديم أنشطة متنوعة للأطفال بمشاركة مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والطالبات من الاقسام المختلفة حيث تم تقديم عرض مسرحي وتقديم أنشطة فنية وحركية مع الأطفال وأنشطة لإعادة تدوير بعض خامات البيئة وتقديم هدايا للأطفال وبلغ أجمالي عدد الاطفال المشاركين ٧٥ طفل وطفلة.

قدمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة ورش عمل للتوعية الشاملة للسيدات والأطفال من خلال مجموعة من الفقرات التوعوية الترفيهية، والتي شملت توعية للتفريق بين الحشرات الضارة والنافعة وكيفية التعامل مع كل منهم، وتوعية عن أهم العادات الغذائية المفيدة والضارة لصحة المرأة والطفل للوقاية من الامراض المزمنه كمرض السكر، وتقديم التوعية المجتمعية للمشكلات التي قد تواجههم مع اسرهم، وقدمت المنسقات هذه التوعية في إطار مسرح العرائس التفاعلي الذي قدمه متطوعوا الوحدة، وتم تقديم وتوزيع الحلوى ومستلزمات المدارس علي الاطفال.

كما شارك المجتمع المدني بدعم الأطفال بمجموعة متميزة من المظلات الواقية من الشتاء بالاضافه لتقديم بعض الهدايا العينية لإدخال الفرحة والسرور عليهم.