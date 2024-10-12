جامعة دمنهور تشارك في القافلة التوعوية بأبو المطامير

شاركت جامعة دمنهور في قافلة مجتمعية صحية وتثقيفية توعوية بقرية صيدناوي بأبو المطامير، ضمن المشاركة في مبادرتي "أنت الحياة"، و"بداية جديدة لبناء الإنسان"، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بالبحيرة، وتستمر القافلة خلال الفترة من 12 حتى 14 أكتوبر، بإشراف عمداء ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق الدكتور صابر شحاته – منسق عام القوافل بالجامعة، و هند الجندي – منسق حياة كريمة بالجامعة.

و من جانبها أكدت الدكتورة منى مبروك قائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وأن المشاركة بالقافلة يأتي في إطار تنفيذ أحد محاور مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، وهو دعم الأسر الأكثر احتياجاً ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية" والذي يتوافق مع تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال محاور الصحة والتعليم والثقافة والرياضة، وتوفير فرص العمل، وتحسين جودة حياة المواطنين، والاستفادة من الموارد المتاحة، مشيرة إلى حرص جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس على التعاون مع مؤسسة حياة كريمة للمشاركة في قافلة أنت الحياة لخدمة مواطني البحيرة.

وأشارت إلي أن القافلة قدمت خلالها خدماتها لـ 100 مواطن من خلال مسح صحي بقياس ضغط الدم واكتشاف مرض السكري، و تثقيف صحي لـ 70 سيدة عن سرطان الثدي وطرق اكتشافه، و 70 سيدة عن قضية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة وكيفية استخدامها، وتثقيف صحي لـ 70 سيدة عن رعاية الأم الحامل والطفل وجدول تطعيمات الطفل وأهمية الرضاعة الطبيعية، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع النزلات المعوية، وكذا تثقيف صحي لـ 80 مواطن عن الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والإلتهاب الكبدي الوبائي فيروس سي، والتوعية بنمط الحياة الصحي و الإقلاع عن التدخين ومكافحة التعاطي وعلاج الإدمان لـ 80 مواطن، أنه تم تدريب 75 مواطن بالقرية على الإسعافات الأولية، وشرح حالات الاختناق والجروح والكسور والحروق وكيفية التعامل معها.

وأوضحت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه انطلاقا من دور الجامعة التوعوي، قدمت كلية التربية خدماتها من خلال "قافلة توعوية تثقيفية"، حيث قامت القافلة بالتوعية ونشر ثقافة" لا للأمية"، وتسهيل عقد إمتحانات الأميين بالقرية، من خلال لجنة مقدري الأداء لعمل اختبارات فورية لهم بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، بالإضافة إلى توعية أهالي القرية بمخاطر الإدمان والمخدرات وكيفية الوقاية منها، والتوعية بدور صندوق علاج الإدمان والتعاطي التابع لرئاسة مجلس الوزراء والخدمات التي يقدمها لعلاج الإدمان.