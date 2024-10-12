بالأسماء.. إصابة 11 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا

أصيب 11 شخصا غالبيتهم طلاب وطالبات جامعيين ، اليوم السبت، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الصحراوي الغربى نجع حمادي - قنا بالقرب من مركز الوقف .

و تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من هيئة الإسعاف، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي قنا - نجع حمادي.

وأسفر الحادث عن إصابة ١١شخصا، جاءت أسمائهم كالتالى : حمدي أحمد توفيق، 38 عاما، و أحمد حسام يوسف،٢٢ عاما، وحمدي علي عبدالله، 22 عاما، وسارة حمدي أحمد، 21 عاما، يوسف محمد عبدالفتاح، 22 عاما، إسراء عرفات أمين، ريم محمود عبدالفتاح، 21 عاما، رحاب ياسر محمد،19عاما، و رانيا يوسف محمد، 18 عاما، و سمية عبدالعال سعد، 24 عاما، ومنار عبدالمنعم عبدالستار، 22 عاما، جميعهم من قرى الغرب بهجورة بنجع حمادي شمال محافظة قنا.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، كما تم تحرير محضر بالحادث وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.