السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

تعطل حركة الملاحة في مضيق البوسفور

مضيق البوسفور
مضيق البوسفور

أعلنت وكالة تريبيكا للشحن البحري، عن تعطل حركة الملاحة في مضيق البوسفور في تركيا اليوم السبت، بعد توقف محرك سفينة شحن أثناء إبحارها جنوبا في المضيق الذي يمر عبر إسطنبول.

 

وأضافت الوكالة أن محرك سفينة الشحن (بي لاين) التي ترفع علم بنما تعطل قرب منطقة كانليكا وأن سفينة مساعدة أُرسلت إلى المنطقة.

 

مضيق البوسفور أهم الممرات التركية

ويعد مضيق البوسفور أهم الممرات التركية التي تربط آسيا وأوروبا، ويمر به يوميا نحو 2.4 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات النفطية التي تعتبر أهم البضائع المنقولة من خلاله.

 

ومضيق البسفور و الدردنيل التركيان، يعدان طريقين رئيسيين لتصدير النفط من روسيا ومنطقة بحر قزوين إلى غرب وجنوب أوروبا.

 

 

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